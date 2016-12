Monte Paschi, si indaga anche a San Marino Profumo:non credo a tangenti per Antonveneta

foto Ansa Correlati "Troppi rischi sull'acquisto di Antonveneta": quella e-mail ignorata dai vertici Mps

Mps, Mussari prende tempo 22:07 - L'inchiesta di Siena su Monte Paschi si sta allargando a un nuovo filone d'indagine che porta dritto a San Marino: gli inquirenti hanno ricevuto dai colleghi di Forlì, con cui si sono incontrati oggi, lo stralcio di un'indagine che nel 2009 portò all'arresto di vertici della Cassa di Risparmio di San Marino, col coinvolgimento della filiale Mps di Forlì. Intanto, il Cda di Mps è convocato per domani per quantificare il danno del caso "derivati". - Lsusi sta allargando a un nuovo filone d'indagine che porta dritto: gli inquirenti hanno ricevuto dai colleghi di Forlì, con cui si sono incontrati oggi, lo stralcio di un'indagine che nel 2009 portò all'arresto di vertici dellacol coinvolgimento della filialedi Forlì. Intanto, ilè convocato per domani per quantificare il danno del caso "derivati".

Secondo le previsioni, il "conto" potrebbe portare la banca a chiudere l'esercizio con oltre 700 milioni di perdite sui derivati.



Anche il Fondo monetario internazionale è intervenuto sul caso per plaudere al lavoro di Bankitalia, che "ha intrapreso un'azione tempestiva e adeguata" per affrontare il problema. Per l'Fmi, poi, "è importante che Rocca Salimbeni vada avanti con i suoi piani di ristrutturazione, in modo da ristabilire lo stato di salute della banca e la sua redditività".



Profumo: "Non credo alle tangenti per Antonveneta" - Antonveneta "è stata pagata troppo", ma "non penso" che siano state pagate tangenti per l'acquisto della banca, "la magistratura sta indagando". Lo ha detto il presidente di Mps, Alessandro Profumo. "Non stiamo parlando di un buco. Ci sono operazioni che hanno spalmato una perdita nel tempo, mettiamo quella perdita spalmata nel tempo nei bilanci della banca e poi nel tempo recupereremo quella somma, quindi l'impatto è pari a zero", ha aggiunto.