foto LaPresse

15:42

- Il capo della Protezione civile Franco Gabrielli è arrivato in Garfagnana, a Pieve a Fosciana, per incontrare i sindaci della zona dopo la notte di panico degli abitanti della zona per l'incubo terremoto. Tema del summit sono le modalità con cui gli enti locali devono intervenire in caso di comunicazioni, come quella di ieri, che annunciano possibili scosse sismiche nel territorio.