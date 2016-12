foto Ap/Lapresse

01:00

- Al momento, in Garfagnana, "non sono segnalate criticità", dicono dalla Prefettura di Lucca che con la Provincia ha aperto la sala operativa integrata dopo l'avviso della protezione civile nazionale di una possibile scossa sismica. "In via precauzionale abbiamo attivato il piano operativo previsto in questi casi" allertando gli addetti ai lavori e avvisando la popolazione, spiega Nicola Boggi, responsabile protezione civile Media Valle del Serchio.