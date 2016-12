Garfagnana, panico per un "tweet": "Possibile terremoto, uscite di casa"

foto Twitter Correlati Allarme sisma, notte al Palazzetto 16:28 - Centinaia di persone sono scese in strada nei centri della Garfagnana colpiti dal terremoto del 25 gennaio per il timore di nuove scosse nella notte. Il panico è stato scatenato da un "tweet" delle 22:19 del Comune di Castelnuovo Garfagnana che consigliava di uscire di casa e rimanere all'aperto. La Provincia di Lucca, in una nota, dice che la Protezione civile ha comunicato che nelle prossime ore potrebbero verificarsi altre scosse nella zona. - Centinaia di persone sono scese in strada nei centri della Garfagnana colpiti dal terremoto del 25 gennaio per il timore di nuove scosse nella notte. Il panico è stato scatenato da un "tweet" delle 22:19 del Comune di Castelnuovo Garfagnana che consigliava di uscire di casa e rimanere all'aperto. La Provincia di Lucca, in una nota, dice che la Protezione civile ha comunicato che nelle prossime ore potrebbero verificarsi altre scosse nella zona.

Gabrielli: l'allerta è finita - Per il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, l'emergenza sisma in Garfagnana è sotto controllo. Lo ha detto al termine della riunione con i sindaci della zona. "La situazione sì è evoluta in modo favorevole. Inviteremo la popolazione a riprendere le ordinarie attività", ha annunciato Gabrielli. Sono state migliaia le persone che hanno deciso di lasciare le proprie abitazioni dopo l'allarme per possibili scosse di terremoto.



Gabrielli: mai dato l'ordine di evacuazione - Poco dopo il "tweet" che lanciava l'allarme, il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, era intervenuto dicendo: "Nessuno ha mai parlato di evacuazione, perché ritenevamo che vi fossero delle condizioni che non modificassero il quadro generale, che resta comunque quello di una situazione di pericolosità". Gabrielli aveva tuttavia sottolineato che in ogni caso i sindaci avevano agito "in maniera responsabile".



Notte in auto per centinaia di persone - Dopo l'allarme, centinaia di persone hanno dormito nelle loro auto, mentre molti altri hanno trovato alloggio in strutture sportive o scuole predisposte dopo l'allerta.



Presidente Provincia Lucca: "Doverosa informazione - Quella data ai Comuni della Garfagnana e della Media Valle del Serchio sulla possibilità di nuove scosse è stata "una corretta e doverosa informazione in via cautelare", ha spiegato il presidente della Provincia di Lucca, Stefano Baccelli.



Nessun ordine di evacuazione, ma avviso alla popolazione - "Non ci sono stati ordini di evacuazione - spiega Baccelli - ma i sindaci hanno consigliato di trascorrere la notte fuori da casa" con l'allestimento di alcuni punti di raccolta nella zona, in Garfagana e nella Media Valle del Serchio, affinché chi lo voglia possa trascorrevi la notte. Oggi a Castelnuovo in Garfagnana le scuole resteranno chiuse. Lo si legge in un "tweet" del Comune.