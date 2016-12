foto LaPresse

21:39

- Pierluigi Foschi, presidente della Costa Crociere spa nel periodo del naufragio della Costa Concordia all'Isola del Giglio, è indagato dalla Procura di Grosseto per responsabilità amministrative sul personale di bordo. Foschi, da presidente, e Francesco Schettino, da comandante della nave, sono accusati di non aver controllato che l'equipaggio avesse i requisiti necessari per le mansioni da svolgere e le certificazioni necessarie.