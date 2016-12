Mps, Napolitano: "Bankitalia ha vigilato"

foto Ansa Correlati Ipotesi di associazione a delinquere

Il Tar convoca i vertici di Bankitalia 20:17 - L'ex presidente del Giuseppe Mussari, nega di aver mai parlato con la stampa dello scandalo che sta travolgendo l'istituto. "Ho fatto questa scelta nel pieno rispetto dell'attività di indagine della Procura: né io né il mio avvocato - sottolinea Mussari - abbiamo mai rilasciato dichiarazioni". - L'ex presidente del Monte dei Paschi di Siena , nega di aver mai parlato con la stampa dello scandalo che sta travolgendo l'istituto. "Ho fatto questa scelta nel pieno rispetto dell'attività di indagine della Procura: né io né il mio avvocato - sottolinea Mussari - abbiamo mai rilasciato dichiarazioni".

Mussari precisa poi di non "aver mai affrontato tali temi con alcuno, né tantomeno ho mai autorizzato altri a parlare a mio nome". Sono queste le uniche parole che l'ex presidente del Monte ed ex dell'Abi, ha detto da quando è scoppiata la vicenda che ha travolto l'istituto bancario.



Nuova indagine aperta a Roma - Sul caso indaga ora anche la procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, per il momento contro ignoti, per manipolazione del mercato. "A seguito della presentazione di denunce e di esposto da parte del Codacons e di cittadini - si legge in una nota a firma del procuratore Giuseppe Pignatone e dell'aggiunto Nello Rossi - in ordine alla situazione del Monte dei Paschi di Siena la procura ha aperto un procedimento contro ignoti per il reato di manipolazione del mercato e per altre ipotesi di reato, raccogliendo da una pluralità di fonti sommarie informazioni e documentazioni sull'intera vicenda".



Napolitano: "Basta notizie infondate" - "La totale autonomia della magistratura nelle indagini sul precedente management di Mps, come già chiarito nella nota diramata ieri dalla Procura va rispettata anche evitando la diffusione di notizie infondate deplorata dalla stessa Procura per le sue ricadute destabilizzanti sul mercato". Lo afferma il presidente Giorgio Napolitano. Sulla vicenda del Monte dei Paschi di Siena bisogna fare "chiarezza" e "tutelare l'interesse nazionale". Così Napolitano sottolineando come Bankitalia abbia "esercitato fin dall'inizio con il tradizionale rigore le funzioni di vigilanza". "La collaborazione che ha prestato e presta senza riserve alla magistratura - ha aggiunto il Capo dello Stato - è garanzia di trasparenza per l'accertamento delle responsabilità".



Mps declassato - Standard & Poor's ha tagliato il rating di Monte dei Paschi da BB+ a BB, a seguito "dei recenti annunci su potenziali perdite su tre operazioni strutturate" che "rafforzano il nostro parere sulla possibilità che Mps affronti significativi rischi sul profilo finanziario". Il rating, si legge in una nota, resta in Watch Negative.