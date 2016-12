Mps, il Tar convoca i vertici di Bankitalia

foto LaPresse Correlati Mps, si indaga per omesso controllo

12:45 - Il Tar del Lazio ha convocato sabato 2 febbraio i vertici di Bankitalia per acquisire "documentati chiarimenti" in ordine al via libera di via Nazionale ai Monti-Bond per Mps. Davanti al tribunale amministrativo regionale dovranno comparire il direttore generale di Palazzo Koch, Fabrizio Saccomanni, e il responsabile della vigilanza, Luigi Signorini (o di un loro delegato). Il Tar ha così accolto una richiesta presentata dal Codacons.

Lunedì, infatti, il Codacons aveva presentato un ricorso d'urgenza al Tar del Lazio, chiedendo di annullare la delibera con la quale il Direttorio della Banca d'Italia aveva espresso parere favorevole al Tesoro all'emissione di Monti-bond da 3,9 miliardi da parte della banca senese, strumenti che saranno sottoscritti dal ministero dell'economia.



Il Tar ha chiesto quindi di "acquisire immediatamente i provvedimenti impugnati ed in particolare la delibera adottata dal Direttorio della Banca d'Italia". Non si saranno il dg Saccomanni e il responsabile vigilanza di Banca d'Italia sabato in audizione dai giudici ma gli avvocati dell'istituto centrale. E' quanto si apprende da via Nazionale.