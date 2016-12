foto Ansa

01:36

- Un uomo di 81 anni è rimasto gravemente intossicato dal monossido di carbonio sprigionatosi da una stufa mentre si trovava nel garage della sua abitazione. Subito soccorso dal 118, l'anziano è stato trasportato all'ospedale di Bibbiena e poi trasferito ad Arezzo in rianimazione. Le sue condizioni sono giudicate gravi. I carabinieri di Pratovecchio si sono recati sul posto per accertare le cause della fuoriuscita del monossido.