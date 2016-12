Il fascicolo è stato assegnato dal procuratore, Carlo Maria Capristo, al sostituto Michele Ruggiero che si occupa di reati finanziari e che ha già in corso inchieste sulla vendita di prodotti derivati riconducibili a Mps negli anni 2009-2010. "L'apertura del procedimento - ha precisato Ruggiero - è una atto dovuto in relazione all'esposto presentato un paio di giorni fa da Adusbef". Al momento, nel fascicolo non figurano persone indagate.

Giornata nera in Borsa

Nuovo tonfo in Borsa per il Montepaschi mentre l'inchiesta della magistratura sullo scandalo derivati prosegue. Le azioni della banca senese hanno chiuso in caduta libera (-9,46%) a 0,24 euro. Ancora forti gli scambi, pari al 4,49% del capitale (circa 525 milioni di azioni).



Inchiesta senese, banca iscritta nel registro degli indagati - Non ci sono solo i nomi degli ex vertici del Monte dei Paschi sul registro degli indagati della procura di Siena: anche la banca è stata iscritta per responsabilità amministrativa, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 231 del 2001. L'iscrizione fa comunque riferimento a quanto avvenuto durante la gestione del precedente management e non ha nulla a che vedere con i vertici attuali dell'istituto. In particolare, come si legge nei decreti di perquisizione emessi nei mesi scorsi nei confronti di alcuni degli indagati, il Monte dei Paschi di Siena viene ritenuto "responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5 comma 1 lettera a), 6 e 25 ter comma 1 lettera S del decreto".



Mps è sotto osservazione di Moody's, possibile downgrade

Le vicende giudiziarie di Monte dei Paschi di Siena hanno fatto sì che la banca sia stata posta sotto osservazione da parte di Moody's. Lo comunica la stessa agenzia di rating che parla di una possibile retrocessione nel giudizio su Mps. Per Moody's le operazioni effettuate dal precedente management hanno un impatto di "considerevole incertezza" sul profilo della banca e sono all'esame degli attuali amministratori per valutarne le conseguenze per la posizione finanziaria della società.