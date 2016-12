foto Ingv

07:24

- Due scosse di terremoto di magnitudo 2.8 e 2.2 sono state registrate nella notte in Garfagnana, in provincia di Lucca. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), entrambe le scosse hanno avuto epicentro in prossimità dei comuni di Barga, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora e Pieve Fosciana. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.