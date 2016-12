foto LaPresse Correlati Dossier 00:07 - La Procura di Grosseto ha notificato a Costa Crociere spa l'avviso di fine indagine per il naufragio della Concordia: la società è indagata per la responsabilità amministrativa prevista dalla legge 231, che chiama in causa le aziende in caso di reati commessi dai loro dipendenti. Se condannata, la Costa rischia una sanzione pesantissima, anche di centinaia di migliaia di euro. - La Procura di Grosseto ha notificato a Costa Crociere spa l'avviso di fine indagine per il naufragio della Concordia: la società è indagata per la responsabilità amministrativa prevista dalla legge 231, che chiama in causa le aziende in caso di reati commessi dai loro dipendenti. Se condannata, la Costa rischia una sanzione pesantissima, anche di centinaia di migliaia di euro.

Gli inquirenti legano la Costa ai comportamenti tenuti la notte del 13 gennaio 2012 da Schettino e dal coordinatore dell'unità di crisi Roberto Ferrarini. Secondo la Procura alcune delle condotte dei due potrebbero essere state ispirate dal tentativo di favorire la società per salvaguardarne l'immagine.



La Costa sarebbe quindi ritenuta in parte responsabile di una serie di negligenze, come il non aver fatto osservare le procedure di emergenza previste in caso di incidente e naufragio, il ritardo nell'allarme generale e l'aver sminuito l'entità del danno ricevuto dalla nave nell'urto contro gli scogli, comunicando alle autorità marittime il problema di un black-out anziché le gravissime avarie a bordo.



Costa spa adesso ha 20 giorni di tempo per presentare una memoria, dopodiché la Procura si riserva di decidere se chiedere il rinvio a giudizio oppure no. L'avvocato della compagnia, Marco De Luca, durante l'incidente probatorio spiegò comunque che Costa Crociere si ritiene "parte danneggiata", annunciando che la società "si costituirà parte civile nel processo".



Secondo l'associazione di consumatori Codancos, invece, il coinvolgimento della Costa nell'inchiesta "spiana la strada ai risarcimenti in favore di quei soggetti che hanno intentato una class action e che vedono aumentare le possibilità di ottenere gli indennizzi milionari chiesti".