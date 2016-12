foto Ansa

- "I tempi finali per la rimozione della Concordia sono fissati per settembre di quest'anno ma non escludo che l'operazione possa avvenire prima". Lo ha annunciato il ministro per l'Ambiente, Corrado Clini. "Auspico che il porto dove verrà portata la nave sia Piombino per evitare costi importanti", ha aggiunto. "Andare in giro per il Mediterraneo cercando un porto con un pescaggio di venti metri sarebbe un problema", ha spiegato.