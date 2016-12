Nuova allerta pioggia al centro-sud

L'allerta diramata dalla protezione civile per le prossime ore sulle regioni centro-meridionali tiene conto dell'arrivo di una nuova perturbazione proveniente dall'Atlantico che porterà ancora piogge e temporali.



Toscana in allerta per mare agitato

In particolare, dalla mezzanotte e fino alle 22 di domani scatta lo stato di allerta per mare agitato sull'arcipelago e sulla costa pisano-livornese. Le province interessate dalle mareggiate previste sono quelle di Pisa, Livorno e Grosseto.



Frana in provincia di Firenze, 19 persone isolate

Il maltempo oggi ha continuato a colpire indirettamente anche la rete stradale. Una frana ha interessato la statale del Passo del Muraglione sul versante romagnolo, con ripercussioni per la viabilità anche sul versante toscano nel territorio di San Godenzo (Firenze). A Petrognano, frazione di questo paese, 19 persone sono rimaste isolate.



Cantoniere investito da frana nel Pistoiese

Un capo cantoniere impegnato in un sopralluogo sulla strada statale 64 Porrettana, nel comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia), è stato colpito da alcuni detriti caduti da una scarpata in un tratto a senso unico alternato. L'uomo ha riportato un ematoma, ma non è grave.



Massa Carrara, 7 paesi isolati da frana

Le piogge abbondanti cadute nelle ultime 48 ore sulla provincia di Massa Carrara hanno provocato danni nel comune di Montignoso: una frana sulla provinciale per Vietina ha isolato sette paesi, circa 2.000 persone.



Esonda fiume Liri nel Frusinate

Il fiume Liri ha rotto gli argini a San Giorgio a Liri e a Pignataro, nel Frusinate. I danni sono da valutare soprattutto per l'agricoltura. A Pignataro Interamma l'acqua è arrivata a meno di cento metri da alcune abitazioni. I volontari della protezione civile stanno monitorando la situazione.



In Lazio esonda l'Aniene

La pioggia e lo scioglimento della neve hanno creato problemi anche nel nord della Ciociaria con canali in piena, strade in parte allagate e campi inondati d'acqua. A Trevi nel Lazio, l'Aniene è esondato nella zona di Ponte delle Tartare, nelle campagne del paese.



Collegamenti marittimi a Napoli a singhiozzo

Al centro-sud oggi sono proseguiti i temporali su Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. A causa del maltempo i collegamenti marittimi a Napoli sono andati avanti a singhiozzo.