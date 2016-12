foto Facebook

21:41

- L'Arno ha superato il primo livello di guardia a Firenze, e la protezione civile ha subito riattivato il "servizio di piena" per monitorare il fiume. A causa delle piogge attese in nottata, infatti, sono previsti ulteriori incrementi, ma la situazione non desta particolare preoccupazione. L'Arno ha superato alle 19.30 il primo livello di guardia in località Nave a Rosano (4,07 metri), e in città all'altezza degli Uffizi (3 metri).