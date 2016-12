foto LaPresse 22:54 - Un uomo di 82 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Sillano, in provincia di Lucca. L'anziano era legato mani e piedi al letto, agli ingressi della casa sarebbero stati rilevati segni di effrazione e le stanze erano messe a soqquadro, tutte circostanze che hanno fatto ipotizzare agli investigatori che il decesso possa essere avvenuto in seguito a una rapina nell'abitazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri. - Un uomo di 82 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Sillano, in provincia di Lucca. L'anziano era legato mani e piedi al letto, agli ingressi della casa sarebbero stati rilevati segni di effrazione e le stanze erano messe a soqquadro, tutte circostanze che hanno fatto ipotizzare agli investigatori che il decesso possa essere avvenuto in seguito a una rapina nell'abitazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

L'uomo sarebbe stato legato mani e piedi al letto, con una cinghia e delle corde, il volto coperto da uno straccio. Sempre secondo quanto emerso, sulla salma non sarebbero stati rilevati altri segni evidenti di violenza: tra le ipotesi fatte è che il decesso possa essere stato provocato anche da un malore e l'uomo, lasciato legato, non ha potuto chiedere aiuto.



A morire un ex poliziotto

La vittima è Ugo Canozzi, un ex poliziotto. A scoprire il cadavere è stato il figlio che non lo sentiva da ieri mattina. L'uomo ha avvisato una familiare e poi una parente ha allertato i carabinieri, intervenuti anche dal comando provinciale di Lucca. L'ipotesi della probabile rapina - che potrebbe essere avvenuta lunedì sera o la notte scorsa - è legata anche al fatto che sono stati trovati segni di effrazione alla porta che si affaccia su un balcone al primo piano dell'abitazione, facilmente raggiungibile.



Sul posto sta intervenendo il medico legale per cercare di capire le cause del decesso: all'apparenza non sarebbe stati rilevati segni evidenti di violenza e una delle ipotesi fatte al momento è che l'anziano, legato mani e piedi al letto, gli occhi coperti con un panno, possa aver avuto un malore in seguito alla rapina. Il paese dove l'anziano viveva è una piccola frazione di montagna, che conta pochissimi abitanti.