- "Non è opportuno mai dare possibilità di offrire interpretazioni che possano rappresentare delle scusanti a chi ha dimostrato di non essere in grado di assumersi le proprie responsabilità". Così il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, commenta l'intervista rilasciata dal comandante Francesco Schettino alla Rai ieri. "Il naufragio mette in evidenza che la superficialità, la scarsa competenza, non possono essere tollerate", ha aggiunto.