Alle 10 il suono prolungato delle sirene dei traghetti ha salutato il ritorno in mare dello scoglio delle Scole contro cui un anno fa andò a schiantarsi la Concordia prima di naufragare. Alla cerimonia, che ha aperto le iniziative previste per l'anniversario della tragedia, hanno assistito i familiari e i parenti delle 32 vittime del disastro a bordo di uno dei traghetti. Lo scoglio era stato strappato dalla Concordia ed era rimasto conficcato nella lamiera per diversi mesi. Alle 21:45, ora dello schianto, suoneranno le sirene delle navi.



Lacrime alla messa solenne al Giglio

Tanta commozione e anche molte lacrime durante la messa solenne presieduta dal vescovo di Grosseto monsignor Guglielmo Borghetti, che si è chiusa con il messaggio del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, letto dal prefetto di Grosseto Valentini. Il vescovo, davanti alle tante autorità presenti - tra gli altri il ministro dell'Ambiente Corrado Clini e il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti Guido Improta, il responsabile del Dipartimento della Protecione Civile Franco Gabrielli - ha voluto ricordare la "generosità" degli isolani e quanti rischiarono la vita per salvare in naufraghi e ha chiesto a tutti di pregare "per le vittime, per i soccorritori e per i soccorsi".



Commemorazioni in tutto il mondo

La commemorazione del naufragio non si svolgono solo sull'Isola del Giglio: bandiere a mezz'asta infatti in tutti gli uffici Costa del mondo e su tutta la flotta e messa in memoria delle vittime nei teatri di tutte le navi. A Genova, città sede della compagnia, inoltre, nella Basilica di S.Maria Assunta di Carignano i dipendenti di terra della Costa partecipano ad una messa di suffragio. Nel rispetto delle diverse religioni degli equipaggi, inoltre, in programma anche una cerimonia indù a Mumbay e Bali, una musulmana a Jakarta, una buddista a Shanghai e una cattolica a Goa, Jakarta, Manila e Lima.



Marito dispersa incontra De Falco: "Grazie"

"Speravo proprio di incontrarla, grazie per quello che ha fatto, in Italia c'è bisogno di gente come lei". Così Elio Vincenzi, marito di Maria Grazia Tricarico, una dei due dispersi del naufragio di Costa Concordia, si è rivolto al capitano Gregorio De Falco, l'uomo che cercò, inutilmente, di rimandare il comandante Francesco Schettino a bordo della nave. "Purtroppo non sono riuscito a fare tutto quello che avrei voluto", ha risposto De Falco prima di una calorosa stretta di mano.