foto Ansa

22:12

- Anche il capitano Gregorio De Falco, responsabile della sala operativa della capitaneria di porto di Livorno, è arrivato all'Isola del Giglio per ricordare i 32 morti a un anno dal naufragio della Concordia. "Sono qui per commemorare le vittime che non sono riuscito a salvare e stringermi in un abbraccio ideale con le loro famiglie e con quelle di chi invece ha avuto miglior sorte", ha detto De Falco.