21:03

- "La mia convinzione è che sia stato un omicidio premeditato, perché non è facile far sparire un cadavere in poche ore". E' quanto ha sostenuto il procuratore di Pisa, Ugo Adinolfi, facendo il punto sulle indagini alla vigilia del primo anniversario della scomparsa di Roberta Ragusa. La donna, imprenditrice di 44 anni, era svanita nel nulla la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua abitazione di Gello di San Giuliano Terme (Pisa).