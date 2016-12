foto Ansa Correlati Il relitto da vicino

Concordia, un anno dopo ancora troppi misteri

Tutto sul naufragio della Concordia 22:25 - Lo strazio più grande è quello di non aver trovato i corpi delle ultime 2 vittime del naufragio della Costa Concordia e non averli potuti restituire ai familiari. E' quanto ha detto, incontrando i giornalisti all'Isola del Giglio, il capo della Protezione civile Franco Gabrielli a un anno dalla tragedia. "Questo pensiero, questa enorme sofferenza non ci abbandonerà mai - ha commentato -. Eppure abbiamo fatto il possibile per recuperarli". - Lo strazio più grande è quello di non aver trovato i corpi delle ultime 2 vittime del naufragio della Costa Concordia e non averli potuti restituire ai familiari. E' quanto ha detto, incontrando i giornalisti all'Isola del Giglio, il capo della Protezione civile Franco Gabrielli a un anno dalla tragedia. "Questo pensiero, questa enorme sofferenza non ci abbandonerà mai - ha commentato -. Eppure abbiamo fatto il possibile per recuperarli".

"Il fatto di non esser riusciti a recuperare i due corpi - ha detto - è il bilancio meno positivo di tutta la vicenda. Ma io so quanto impegno hanno messo tutti i soccorritori in quei giorni e in quei momenti". Il capo della Protezione Civile ha anche ricordato che l'Italia ha chiesto aiuto a vari Paesi esteri, sperando che vi fosse qualcuno che potesse offrire un servizio migliore. "Ma tutti hanno riconosciuto - ha concluso Gabrielli - che quello che avevamo messo in campo era il meglio possibile. Purtroppo non è bastato".



C'è anche De Falco: "Sono qui per commemorare chi non salvai"

In serata anche il capitano Gregorio De Falco, responsabile della sala operativa della capitaneria di porto di Livorno, è arrivato all'Isola del Giglio. "Sono qui per commemorare le vittime che non sono riuscito a salvare e stringermi in un abbraccio ideale con le loro famiglie e con quelle di chi invece ha avuto miglior sorte", ha detto De Falco.



"Non cerco pubblicità"

Il capitano ha spiegato di aver scelto di starsene in disparte. "In questi mesi non ho volutamente incontrato nessuno dei parenti, né nei naufraghi. Quell'incontro sarebbe finito sotto i riflettori, svilendone il significato più profondo in una sovraesposizione mediatica che invece io voglio evitare", ha dichiarato.



"Non c'era tempo da perdere"

Tuttavia, quest'anno sono state centinaia le testimonianze d'affetto, di gratitudine e solidarietà ricevute da De Falco. Il capitano, che intimò al comandante Schettino di tornare sulla nave a fare il proprio dovere con quella frase divenuta celebre "vada a bordo cazzo", ora la commenta: "L'ho detta perché non c'era neanche un minuto da perdere, perché c'erano ancora centinaia di vite da salvare e un po' mi dispiace oggi che si ricordi soltanto quella, mettendo in secondo piano un'enorme ed estremamente complessa operazione di soccorso".