Compagnia non paga tasse, aereo sequestrato

foto Ap/Lapresse

23:34

- Un aereo della compagnia Meridiana Fly è stato sottoposto a sequestro cautelativo mentre si trovava all'aeroporto di Firenze, in attesa di partire per Londra. Lo ha deciso il tribunale di Civitavecchia, per il mancato pagamento da parte della compagnia di una rata delle tasse aeroportuali dovute alla società Adr Spa che gestisce gli scali romani. Il volo è stato cancellato: i 117 passeggeri sono stati protetti con un volo in partenza da Bologna.