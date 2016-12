foto Ansa 06:41 - Una banale lite finisce in tragedia: un uomo è morto nel corso di una colluttazione con un vicino di casa, finendo contro una vetrata, che sfondandosi e andando in pezzi, gli ha tagliato la giugulare. E' accaduto a Querceta, provincia di Lucca. L'altro partecipante alla lite, scaturita probabilmente per motivi sentimentali, è stato fermato ed è stato ascoltato dal magistrato nella caserma dei carabinieri. - Una banale lite finisce in tragedia: un uomo è morto nel corso di una colluttazione con un vicino di casa, finendo contro una vetrata, che sfondandosi e andando in pezzi, gli ha tagliato la giugulare. E' accaduto a Querceta, provincia di Lucca. L'altro partecipante alla lite, scaturita probabilmente per motivi sentimentali, è stato fermato ed è stato ascoltato dal magistrato nella caserma dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata tra Giuseppe Donnini, 79 anni, e Moreno Pellegrini, 58 anni. Non è ancora chiara la causa, ma all'origine dell'alterco ci sarebbero stati motivi sentimentali tra i figlio di uno e la figlia dell'altro.



alle parole si è passati alle mani e il piu' anziano dei due è finito contro la vetrata, mandandola in frantumi: i pezzi di vetro lo avrebbero ferito alla gola e l'uomo è morto in poco tempo. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato Pellegrini.