09:30

- E' in stato di fermo la badante della 90nne uccisa domenica pomeriggio nella propria abitazione a Montemurlo (Prato). Il provvedimento è scattato la notte scorsa dopo che la donna, una georgiana di 24 anni, è stata sentita per ore prima dai carabinieri e poi dal pm. L'allarme era scattato quando alcuni vicini, sentendo delle urla, erano accorsi all'abitazione trovando la badante in stato di choc.