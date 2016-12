foto Da video 09:16 - E' stata fermata la badante della 90enne uccisa ieri pomeriggio nella sua abitazione a Montemurlo (Prato). La donna, una georgiana di 24 anni, è stata sentita per ore prima dai carabinieri e poi dal pm, e al termine degli interrogatori è scattato il provvedimento. La vittima, Cleofe Nizzi, è stata trovata ieri pomeriggio sgozzata in casa. - E' stata fermata la badante della 90enne uccisa ieri pomeriggio nella sua abitazione a Montemurlo (Prato). La donna, una georgiana di 24 anni, è stata sentita per ore prima dai carabinieri e poi dal pm, e al termine degli interrogatori è scattato il provvedimento. La vittima, Cleofe Nizzi, è stata trovata ieri pomeriggio sgozzata in casa.

L'allarme era scattato quando alcuni vicini, sentendo delle urla, sono accorsi all'abitazione trovando la badante in stato di shock. L'anziana era morta con ferite da arma da taglio alla gola. Immediatamente i carabinieri hanno pesato all'omicidio. Sul corpo della donna, specie sulle braccia, c'erano dei segni che hanno subito fatto pensare a una colluttazione. Anche il disordine in casa suggeriva che la tragedia era stata preceduta da una lotta.



Secondo la ricostruzione dei militari, la badante si era assentata da casa per poche ore e ha raccontato di aver trovato il cadavere al ritorno. La donna ha dunque allertato il figlio dell'anziana che ha dato l'allarme al 112. La famiglia della vittima gestisce un bar in paese.



"E' stata una rapina, è stata una rapina", ha continuato a ripetere Giuseppe Meoni, il figlio di Cleofe Nizzi. L'uomo, stando ai giornalisti presenti in loco, era in evidente stato di agitazione.