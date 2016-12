foto Ap/Lapresse

18:48

- Precipizio mortale per una guida alpina di 54 anni, originaria di Ravenna, morta durante un'escursione sulle Alpi Apuane. La vittima stava effettuando, con altri compagni, un'arrampicata sul monte Tambura, al confine tra le province di Massa Carrara e Lucca, quando è scivolata all'improvviso cadendo per 25 metri. Sul posto sono poi intervenuti i volontari del soccorso alpino e l'elisoccorso. Ghinassi è morto durante il trasporto in ospedale.