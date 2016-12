foto Dal Web Correlati Pistoia, il parroco ucciso

Lazio, ucciso il titolare di un bar 20:28 - E' stato trovato morto verso mezzanotte e mezzo, all'interno della sua canonica, Don Mario del Becaro, il 63enne parroco della chiesa di Tizzana a Quarrata, nel Pistoiese. Secondo i carabinieri, si è trattata di una rapina. Tempo fa, il sacerdote aveva denunciato ai militari di essere stato vittima di un tentativo di estorsione, chiedendo protezione. Secondo la comunità, Don Mario nutriva disagio perché si sentiva isolato. - E' stato trovato morto verso mezzanotte e mezzo, all'interno della sua canonica, Don Mario del Becaro, il 63enne parroco della chiesa di Tizzana a Quarrata, nel Pistoiese. Secondo i carabinieri, si è trattata di una rapina. Tempo fa, il sacerdote aveva denunciato ai militari di essere stato vittima di un tentativo di estorsione, chiedendo protezione. Secondo la comunità, Don Mario nutriva disagio perché si sentiva isolato.

Da fonti vicine alla parrocchia si apprende che don Mario sarebbe stato trovato legato. La sua macchina sarebbe stata rubata e la cassaforte scassinata.



Secondo i primi riscontri dei carabinieri del comando di Pistoia, la tragedia sarebbe scaturita da una rapina sfociata in omicidio: il parroco sarebbe infatti stato ucciso a botte da più persone che erano penetrate nella sua abitazione.



Il sacerdote aveva segnalato un tentativo di estorsione

Ma spunta anche un altro particolare: da circa un mese don Mario del Becaro aveva segnalato di aver ricevuto minacce e intimidazioni e aveva sollecitato una maggior vigilanza al borgo di Tizzana, la frazione di Quarrata appunto nella quale era parroco. A raccontarlo sono stati alcuni parrocchiani che ricordano come da un mese, tutte le sere, i carabinieri eseguivano passaggi nella piazza davanti alla chiesa. Non c'è nessuna conferma ufficiale di queste minacce ma don Mario, che viveva da solo, avrebbe segnalato il disagio anche ai parrocchiani.



Il parroco aveva da poco festeggiato con i suoi parrocchiani i suoi 25 anni di sacerdozio, e la celebrazione era stata organizzata, nell'ottobre del 2011, in occasione della ricorrenza della Madonna del Rosario.



Il prete era arrivato a Tizzana nel 1986, a 37 anni, dopo essere stato viceparroco in una grande città, Genova, per sei anni e mezzo. Da allora (fece il suo ingresso solenne il 14 dicembre) don Mario è sempre rimasto nel piccolo paese toscano, a cui ha dedicato gran parte della sua vita. Fino ad ora, quando alcuni sconosciuti lo hanno colpito e ucciso nella notte.



E' stato massacrato di botte

E' morto per le ripetute e gravi percosse ricevute dai suoi aggressori: questo uno dei primi risultati dell'autopsia eseguita stasera sul cadavere di don Mario Del Becaro. Il sacerdote è morto a causa di traumi e per una conseguente carenza respiratoria dovuto al fatto che è rimasto legato.