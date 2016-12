foto Ap/Lapresse

10:46

- Problemi per la nebbia a Firenze: i voli in arrivo da Parigi, Francoforte e Zurigo sono stati dirottati sugli scali di Pisa e Bologna. Se la nebbia continuerà ad avvolgere con questa intensità la città e la zona dell'aeroporto Amerigo Vespucci, si sarà costretti a dirottare i voli in arrivo e a cancellare quelli in partenza, fino a quando lo scalo non potrà tornare operativo.