Si scontra con un ubriaco in Connecticut, muore 29enne pisana tecnico informatico

Una donna di 29 anni, Raffaella Russo, e' morta negli Stati Uniti, in un incidente causato da un automobilista ubriaco, che guidava contromano. La donna, residente a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, lavorava da tempo negli Usa per l'azienda informatica lucchese Tagetik. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, l'auto su cui viaggiava la donna italiana e' stata centrata in pieno dal veicolo condotto da un 27enne ubriaco e contromano, sulla Staten Island Expressway, a Stamford in Connecticut.

A bordo dell'auto c'era anche il collega e fidanzato di Raffaella, il 34enne Nicola Tizi, che e' rimasto ferito: portato all'ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Il 27enne americano che ha causato l'incidente mortale e' stato arrestato per omicidio, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza.