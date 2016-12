Omicidio Montecatini, il fratello di Beatrice: unico sollievo sarebbe sapere chi è stato

- "L'unica cosa che che ci farebbe sollevare l'animo è sapere chi, come e perché ha uccciso mia sorella". A parlare ai microfoni di Tgcom24 è Lorenzo Ballerini, fratello di Beatrice Ballerini, la donna di 42 anni trovata morta nella sua abitazione situata nelle campagne di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia.

Intanto proseguono le indagini degli inquirenti che per far luce sull'omicidio stanno battendo tutte le piste possibili. Tra le novità il ritrovamento del cellulare della donna che è stato rinvenuto all'interno di un cassonetto non lontano dal luogo dove è avvenuto il delitto. Al momento sono in corso le verifiche tecniche sull'apparecchio, mentre sono attesi tra un paio di giorni i risultati del test del dna sui lembi di pelle trovati sotto le unghie della vittima.

Per l'omicidio non c'è ancora nessun indagato. Il marito, secondo gli inquirenti avrebbe rilasciato "dichiarazioni molto lineari" che ora gli investigatori stanno verificando.