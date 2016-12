Calciatore dilettante muore dopo una partita

foto LaPresse

13:45

- Un calciatore di 33 anni di origine romena è morto sabato pomeriggio al termine di una partita di calcio giocata in Provincia di Arezzo, a Monterchi. Il giovane era entrato in campo nel secondo tempo. Intorno all’80esimo aveva chiesto la sostituzione per un malore. Il calciatore, che militava presso una squadra di calcio umbra, ha poi seguito il resto dalla partita da bordo campo con i compagni.