- Due donne, di 89 e 60 anni, e una bambina di 10 anni sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una casa del centro di Perugia. La piccola è stata trasferita all'ospedale di Fano per essere trattata in camera iperbarica mentre le altre due sono in osservazione all'ospedale del capoluogo umbro. Le loro condizioni non sono gravi. I vigili del fuoco hanno accertato che il monossido di carbonio proveniva da una caldaia.