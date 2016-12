foto Facebook Correlati Il giallo di Montecatini

Montecatini, donna trovata morta in casa 09:57 - Una donna di 42 anni, Beatrice Ballerini, madre di due bambini, è stata trovata morta strangolata in casa in località Nievole, a Montecatini Terme. Secondo i carabinieri, che stanno indagando sul caso, potrebbe trattarsi di un omicidio e sarà l'autopsia a stabilire la causa del decesso. Il corpo della donna, separata e residente a Campi Bisenzio, è stato trovato nella serata di giovedì.

Stando a quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, dopo aver pranzato con i familiari nell'abitazione di Campi Bisenzio (Firenze) in cui si era trasferita con i suoi due figli dopo la separazione, la Ballerini nel pomeriggio avrebbe dovuto incontrare l'ex marito nella casa di Nievole dove avevano vissuto insieme e che la donna ancora frequentava saltuariamente. Infine alle 20 avrebbe dovuto vedersi a cena con degli amici. Cena alla quale la donna non si è mai presentata, facendo scattare l'allarme.



Intorno alle 21 il padre e il fratello della Ballerini si sono recati nell'abitazione nel pistoiese, scoprendo il suo corpo senza vita.



I carabinieri hanno sentito familiari e amici della vittima, proprio per ricostruire le ultime ore di vita della 42enne, e hanno interrogato a lungo l'ex marito. Per la certezza sulle cause della morte sono attesi gli esiti dell'autopsia: ci sono infatti sia segni di strangolamento sul collo che ferite alla nuca.



Corpo ritrovato in casa disabitata da un anno

Da quasi un anno Beatrice Ballerini e il marito da cui era in corso una separazione non abitavano più insieme la casa dove la donna è stata trovata uccisa. E' quanto dicono i vicini del piccolo borgo di Bolognola, poche case sulle colline della Val di Nievole, ignari fino alla tarda mattinata di oggi di quanto accaduto accanto a loro.



Alcuni ricordano che abbastanza spesso Beatrice Ballerini si recava a quella casa, dove sono rimaste molte delle sue cose e dove sarebbe stata anche di recente insieme all'ex marito. La zona è molto isolata, in aperta campagna e raggiungibile attraverso un'unica strada.