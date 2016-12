foto Ansa 13:27 - Denis Verdini, parlamentare del Pdl, è indagato a Firenze con altre 24 persone per truffa aggravata allo Stato circa contributi pubblici per testate giornalistiche dal 2002 al 2012. Indagati anche Massimo Parisi, sempre del Pdl, imprenditori ed editori. La truffa riguarda il Giornale della Toscana e Metropoli. Verdini sarà interrogato dal pm il 24/12. - Denis Verdini, parlamentare del Pdl, è indagato a Firenze con altre 24 persone per truffa aggravata allo Stato circa contributi pubblici per testate giornalistiche dal 2002 al 2012. Indagati anche Massimo Parisi, sempre del Pdl, imprenditori ed editori. La truffa riguarda il Giornale della Toscana e Metropoli. Verdini sarà interrogato dal pm il 24/12.

E' di oltre 22 milioni di euro la truffa perpetrata ai danni dello Stato dal Gruppo editoriale facente capo a Verdini, secondo quanto ricostruito dalla Procura di Firenze, che ha inviato 25 avvisi di garanzia e relativi inviti a comparire.



La truffa è stimata in circa 12 milioni di euro per il quotidiano Il Giornale della Toscana, che ha sospeso le pubblicazioni quest'anno, e per circa 10 milioni per il settimanale Metropoli. Il Giornale della Toscana veniva pubblicato in abbinamento con il Giornale.



Per la procura è falso il requisito fosse una cooperativa a capo del gruppo che ha per riferimento l'on. Verdini, risultando, dicono gli inquirenti, "palesemente fittizia" la natura cooperativa della Nuova editoriale società cooperativa a responsabilità limitata, socia di maggioranza della Società toscana di edizioni, editrice del Giornale Toscana.