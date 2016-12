foto Ansa

21:03

- Un quarantenne è stato trovato morto nei bagni pubblici del centro storico di Firenze. Il corpo è stato portato a medicina legale per l'autopsia, ma l'ipotesi più probabile è quella di una overdose: l'uomo era conosciuto come tossicodipendente. A trovare il cadavere è stato un inserviente dei bagni pubblici che ha avvisato il 118, ma all'arrivo dei sanitari non c'era più niente da fare.