foto Ansa 13:18 - Un cinquantenne romano è stato condannato dal tribunale di Prato a 9 anni per gli abusi sessuali compiuti sulla figlia della ex convivente, quando la bambina aveva tra i 5 ed i 6 anni. Il giudice ha deciso anche una provvisionale di 50.000 euro da assegnare al padre della bimba, da tempo separato dalla moglie. Fu proprio lui a scoprire l'accaduto circa 5 anni anni fa, durante un periodo in cui la piccola era a casa sua.

A mettere in allarme il padre erano state alcune parole della figlia. Così, l'uomo si è rivolto all'avvocato Marco Passagnoli e ha informato le autorità giudiziarie. Gli inquirenti gli hanno suggerito di registrare il racconto della piccola, che lei stessa ha confermato nel corso di un ascolto protetto, tracciando anche con dei disegni che indicavano le violenze subite dal compagno della mamma, Alberto Palla, che è stato così raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e, dopo sei mesi, posto ai domiciliari. Ora, dopo un lungo incidente probatorio, Palla è finito in carcere.



Adesso la piccola vive con il padre e puo' vedere la madre solo in situazioni protette. La donna si è costituita parte civile nel processo, ma i giudici hanno ritenuto di assegnare la provvisionale solo al padre della bimba.