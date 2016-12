foto Ansa

01:29

- Una cena tra un gruppo di giovani somali si è conclusa con l'intossicazione da monossido di carbonio, forse a causa di una stufa accesa per scaldarsi, per quattro di loro, tra cui un uomo grave e una donna al 9° mese di gravidanza. Gli amici, residenti in Valdarno e in Casentino, avevano cenato ad Arezzo. Poi, al ritorno, due di loro si sono sentiti male. Accertato il tipo di avvelenamento, i carabinieri hanno rintracciato gli altri commensali.