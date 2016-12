foto Ansa Correlati La casa sventrata 21:31 - Un'esplosione si è prodotta stasera in un edificio di Vaiano (Prato). Dalle macerie i vigili del fuoco hanno estratto tre persone ferite mentre una quarta, che inizialmente mancava all'appello, è stata successivamente trovata. Le prime tre sono adulti, la terza di giovane età. In base ad una prima ipotesi, la causa sarebbe lo scoppio di una caldaia. - Un'esplosione si è prodotta stasera in un edificio di Vaiano (Prato). Dalle macerie i vigili del fuoco hanno estratto tre persone ferite mentre una quarta, che inizialmente mancava all'appello, è stata successivamente trovata. Le prime tre sono adulti, la terza di giovane età. In base ad una prima ipotesi, la causa sarebbe lo scoppio di una caldaia.

Una casa colonica abitata da più famiglie

Il fatto è accaduto in una casa colonica di Vaiano, in località Grisciavola. I feriti sono una coppia, il loro figlio di 15 anni e un vicino dell'appartamento confinante. Nell'esplosione è stata spazzata via la parete divisoria dei due alloggi. Il ragazzo è stato ricoverato in ospedale a Prato in codice rosso; i suoi genitori, tra cui la madre che avrebbe un inizio di intossicazione da gas e polveri, sono stati soccorsi in codice giallo; il vicino ha riportato un trauma cranico. Illesi i proprietari di un terzo appartamento.



Un 15enne si salva per un piede

In un primo momento si era temuto il peggio per il ragazzo di 15 anni che risultava disperso. Ma il giovanissimo, rimasto incastrato nel crollo di un solaio mentre si trovava al secondo piano, anzichè precipitare di sotto, si è salvato perché è rimasto bloccato per un piede. I vigili del fuoco hanno dovuto raggiungerlo con attenzione poiché nello scoppio la facciata della casa è crollata e ci sono macerie pericolanti.



Abitanti sentivano puzza di gas

I proprietari dell'edificio sentivano puzzo di gas da alcune ore, e in particolare stasera, finché, poi, si è verificato lo scoppio. I vigili del fuoco stanno facendo verifiche all'impianto di riscaldamento alimentato da bombola Gpl e provvedendo a metterlo in sicurezza anche tramite lo spegnimento.