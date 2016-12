Cedimenti ai caselli, indagini su imprenditori

foto Ansa 09:22 - Inchiesta della Dia di Firenze su alcuni imprenditori campani per la realizzazione di lavori a caselli autostradali che, non eseguiti conformemente, avrebbero provocato tra novembre 2008 e novembre 2012 gravi cedimenti strutturali mettendo in pericolo gli automobilisti. Nell'ambito dell'inchiesta la Dia ha eseguito numerose perquisizioni. Indagini anche su alcuni tentativi di corruzione. - Inchiesta della Dia di Firenze su alcuni imprenditori campani per la realizzazione di lavori a caselli autostradali che, non eseguiti conformemente, avrebbero provocato tra novembre 2008 e novembre 2012 gravi cedimenti strutturali mettendo in pericolo gli automobilisti. Nell'ambito dell'inchiesta la Dia ha eseguito numerose perquisizioni. Indagini anche su alcuni tentativi di corruzione.

Secondo l'accusa, "la non conforme esecuzione dei lavori commissionati da Autostrade per l'Italia in svariati tratti autostradali della penisola - spiega una nota - ha ripetutamente provocato, tra il 2008 ed il novembre scorso, gravi cedimenti strutturali mettendo in pericolo gli automobilisti".



"Ingenti capitali di dubbia provenienza e tentativi sistematici di corrompere i rappresentanti degli enti committenti" sono gli altri elementi su cui si stanno concentrando le attenzioni della procura di Firenze. Oltre agli imprenditori, indagati, le indagini riguardano infatti anche "tecnici collusi".



Secondo gli investigatori, da parte di imprenditori e tecnici ci sarebbero state "fraudolente modifiche dei disegni progettuali, soprattutto nella parte relativa alle saldature delle pensiline" per ovviare "alle ripetute contestazioni di non conformità dei lavori da parte delle varie stazioni appaltanti".



Una serie di perquisizioni sono state eseguite in varie città d'Italia, condotte dal Centro operativo Dia di Firenze, coadiuvato dai Centri operativi Dia di Napoli e Roma e dal Comando provinciale carabinieri dell'Aquila. Le indagini riguardano lavori ai "caselli autostradali di Firenze Nord (A1), Valdarno (A1), Viareggio, Rosignano (LI) (A12), del nuovo cavalcavia in ferro e del nuovo casello autostradale di Capannori (LU), località Frizzone (A11)". Già diversi procedimenti penali sono aperti in alcune procure per "la comprovata cattiva esecuzione delle opere pubbliche".