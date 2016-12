foto Ap/Lapresse

23:18

- Un pezzo dell'argine del torrente Ozzeri, affluente del Serchio, che attraversa Rigoli, frazione di San Giuliano Terme, nel Pisano, ha ceduto. Sul posto vigili del fuoco, squadre della protezione civile comunale e carabinieri anche per cercare una persona che manca all'appello ma che non si sa se sia rimasta coinvolta nel cedimento della sponda o se si sia allontanato volontariamente. Nella zona evacuate per precauzione anche alcune case.