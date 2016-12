Pioggia incessante, ancora disagi in Toscana

foto Da video Correlati Le previsioni meteo in diretta

Gravi disagi in Toscana a causa dell'incessante pioggia che in questi giorni sta interessando la regione. Particolarmente colpite le province di Firenze e Lucca: nel capoluogo toscano ci sono stati problemi di viabilità dopo il crollo di un muro per le infiltrazioni dell'acqua; a Lucca invece, con l'ondata di maltempo, cresce l'allarme esondazioni e allagamenti. La Protezione civile rimane in allerta, non risultano comunque danni a persone o cose.

Livorno, vento forte e mare grosso

A Livorno forte vento, fino a 50 nodi (circa 90 km all'ora) e mare grosso, con onde alte fino a 6 metri. A Quercianella è stata inghiottita dalla mareggiata la spiaggetta pubblica. Almeno una decina gli interventi dei vigili del fuoco in città per cornicioni, tegole e antenne pericolanti.



Traffico ferroviario in tilt

Forti disagi alla circolazione dei treni sulle linee tra Firenze-Viareggio, Lucca-Pisa e Lucca-Aulla a causa dell'allagamento della stazione lucchese. Caduti 115 millimetri di pioggia in poche ore. Nel Fiorentino le abbondanti precipitazioni hanno provocato l'innalzamento dell'Ombrone fiorentino, del torrente Mugnone e del Bisenzio.



Pisa: cede un argine, un disperso

Un pezzo dell'argine del torrente Ozzeri, affluente del Serchio, che attraversa Rigoli, frazione di San Giuliano Terme, nel Pisano, ha ceduto. Sul posto vigili del fuoco, squadre della protezione civile comunale e carabinieri anche per cercare una persona che manca all'appello ma che non si sa se sia rimasta coinvolta nel cedimento della sponda o se si sia allontanato volontariamente. Nella zona evacuate per precauzione anche alcune case.