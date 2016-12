foto LaPresse 09:04 - Atto vandalico a Montalcino, in provincia di Siena. Una delle aziende più prestigiose produttrici del Brunello, l'azienda Case Basse, nella notte si è vista distruggere l'intera produzione dal 2007 al 2012 che aveva in cantina: oltre 600 ettolitri di vino. Il fatto che si sia trattato di un atto vandalico sarebbe confermato dal fatto che non c'è stato alcun trafugamento di bottiglie, di vino, o di altro materiale. - Atto vandalico a Montalcino, in provincia di Siena. Una delle aziende più prestigiose produttrici del Brunello, l'azienda Case Basse, nella notte si è vista distruggere l'intera produzione dal 2007 al 2012 che aveva in cantina: oltre 600 ettolitri di vino. Il fatto che si sia trattato di un atto vandalico sarebbe confermato dal fatto che non c'è stato alcun trafugamento di bottiglie, di vino, o di altro materiale.

A rendere noto del disastro il proprietario della tenuta, Gianfranco Soldera. I vandali si sarebbero introdotti nella cantina aprendo i rubinetti di botti e barriques, lasciando che tutto il vino Brunello contenutovi defluisse nelle fogne. I carabinieri della compagnia di Montalcino hanno precisato che sono andati perduti in questo modo 686 ettolitri di vino pregiato. Indagini sono già in corso. Per entrare nella cantina priva di allarme i vandali hanno rotto una porta in vetro antisfondamento. Prima di essere messo in commercio il Brunello di Montalcino deve invecchiare in cantina almeno cinque anni: l'atto vandalico, che ha riguardato le vendemmie che vanno dal 2007 al 2012, ha quindi distrutto l'intera produzione delle ultime sei annate. Case Basse è un'azienda di 23 ettari complessivi di cui 6,5 a vigneto per una produzione di 10.000 bottiglie all'anno.