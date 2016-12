foto Twitter Correlati Livorno, attacco alla Prefettura

Le immagini della battaglia 06:33 - Assedio alla prefettura di Livorno, verso le 18, da parte di un corteo di 200 antagonisti che sotto il Palazzo del Governo ha lanciato pietre, mattoni, bombe carta e palloncini pieni di vernice bianca contro polizia e carabinieri. Il corteo aveva sfilato in centro dietro lo striscione "Livorno non si piega". Alcuni poliziotti sono rimasti contusi e sono stati curati dai paramedici del 118. - Assedio alla prefettura di Livorno, verso le 18, da parte di un corteo di 200 antagonisti che sotto il Palazzo del Governo ha lanciato pietre, mattoni, bombe carta e palloncini pieni di vernice bianca contro polizia e carabinieri. Il corteo aveva sfilato in centro dietro lo striscione "Livorno non si piega". Alcuni poliziotti sono rimasti contusi e sono stati curati dai paramedici del 118.

Secondo gli organizzatori della protesta, anche due manifestanti sono rimasti feriti. A scatenare la rabbia di antagonisti e anarchici, è stato il tentato blitz di venerdì sera dei manifestanti di disturbare il comizio di Pierluigi Bersani a Livorno. Domenica pomeriggio un corteo in centro è stato disperso dalla polizia, e in serata in 600 si sono radunati sotto la prefettura per dire "basta alla repressione". Secondo le forze dell'ordine, i manifestanti erano armati di spranghe e bastoni.



Il sindaco Alessandro Cosmi ha così commentato i fatti: "Noi abbiamo sempre lasciato aperto ogni canale di dialogo con tutti. Possiamo ammettere ogni manifestazione a patto che sia pacifica e che non voglia interrompere quelle degli altri. Quello che è successo mi sembra che sia un passaggio di livello e non ha niente a che vedere con l'agibilità democratica della città".