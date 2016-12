foto Ansa

20:15

- Una donna è rimasta ferita in seguito agli scontri fra anarchici e polizia a Livorno, in una manifestazione non autorizzata organizzata per le vie del centro. I dimostranti, anarchici e antagonisti, hanno sfilato per il centro bloccando il traffico. All'invito delle autorità a cessare il corteo si sarebbero rifiutati. E' seguito uno scontro con la polizia, con qualche contuso tra la folla. Una donna è stata ferita al volto e trasportata in ospedale.