Padre e figlio sono stati assaliti da quattro rottweiler dei vicini di casa che, spaventati dai tuoni durante il nubifragio abbattutosi su Carrara, avevano divelto il recinto dove erano custoditi. I due uomini si trovavano nel loro giardino, cercando di arginare gli effetti dell'acqua: il padre, 52 anni, è stato azzannato al volto e all'avambraccio. Il figlio di 27 anni ha riportato ferite agli arti e dopo le medicazioni è stato dimesso.

Il 52enne invece è stato ricoverato in ospedale a Carrara dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha cercato di difendersi con un casco da motociclista con cui ha colpito i cani.



Ma è stata la madre del 27enne ad afferrare un coltello da cucina uccidendo un rottweiler, ferendone un altro che è fuggito e che è stato ritrovato dal servizio veterinario della Asl. Gli altri due cani sono stati recuperati dal proprietario e sequestrati dalla Asl.