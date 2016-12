foto Ansa

05:57

- Stop per la linea ferroviaria Genova-Pisa e la strada statale Aurelia nei pressi di Carrara a causa del maltempo: il torrente Parmignola è infatti esondato causando allagamenti nella zona, ma è soprattutto il rischio di frane per un terrapieno della ferrovia e di stabilità per un ponte ad aver consigliato di interrompere le due linee di comunicazione.