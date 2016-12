foto Ansa

01:27

- Un 37enne di Pietrasanta, in provincia di Lucca, è morto schiantandosi con la sua auto contro un pino. Ancora non chiare le cause dell'incidente. L'auto ha superato l'aiuola della rotonda ed ha sbattuto contro l'albero, forse per un malore o forse per l'asfalto bagnato dalla pioggia caduta in giornata. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo dall'auto.