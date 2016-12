Torrente Mugnone, il "Sandy" di Matteo Renzi

- Il maltempo fa scattare l'allarme a Firenze e Matteo Renzi si getta a capofitto nell'emergenza, prendendo la guida dell' "unità di crisi" che ha monitorato fino a sera la situazione in città e in particolare nella zona del torrente Mugnone, che minacciava di esondare nella zona di Piazza Puccini. Un attivismo che il candidato delle Primarie del centrosinistra ha punteggiato di continui tweet, di comunicazioni in tempo reale sugli eventi in corso e sulle misure che, man mano, il Comune e la sua Protezione Civile adottavano o pensavano di adottare. Qualcuno, vista la contingenza, ha ironizzato e ha paragonato l'impegno e la visibilità assunta da Renzi a quella di Obama in occasione dell'emergenza-Sandy, scattata nell'immediata vigilia delle elezioni presidenziali Usa.

Renzi non ha raccolto, ma si è arrabbiato di fronte a un'accusa, paradossalmente al contrario, dell'esponente Pdl Gabriele Toccafondi ("domani riparte e così dopodomani...cosa direbbe De Falco a Schettino?'). ''Spero che non l'abbia detto, ma lo spero per lui perche' e' una frase irrispettosa verso chi e' morto sulla Costa Crociere. Io sono qui in Palazzo Vecchio a coordinare l'Unita' di crisi e se davvero Gabriele ha detto una cosa del genere spero si scusi con le famiglie'', ha detto Renzi, che poi ne ha avuta qualcuna anche per la Regione Toscana: "Dalla Regione abbiamo avuto una allerta sbagliata. Grazie all'intervento della nostra Protezione Civile - ha aggiunto - tutto e' andato bene. Dalle 14 alle 19.30 sono caduti 74 millimetri di acqua. Che qualcosa non torni e' evidente. Che il servizio idrologico regionale ci abbia dato un'allerta sbagliata mi sembra del tutto evidente. Alle 13,58 ci da' un'allerta ordinaria; poi c'e' stata la bomba d'acqua ovviamente queste sono cose che possono succedere. Una bomba d'acqua improvvisa - ha ribadito alla fine della sua lunga cronaca su Twitter - gestita molto bene e molto buono il lavoro della Protezione Civile. A Firenze la Protezione Civile funziona. Ora resta lo stato di allerta ma solo a scopo precauzionale'', ha riferito il sindaco che ha aggiunto: ''Come si dice a Firenze meglio aver paura che buscarne"