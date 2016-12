foto Ap/Lapresse

21:40

- Tre sub sono stati colpiti da embolia durante un'immersione a Punta del Nasuto, appena fuori del porto di Marciana Marina, all'isola d'Elba. Due di loro sono stati trasferiti con l'elicottero Pegaso all'ospedale di Grosseto, mentre quello in condizioni meno gravi è stato ricoverato a Portoferraio in camera iperbarica. I tre, turisti non residenti all'Elba, si erano uniti a un diving locale per effettuare un'immersione.