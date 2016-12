- Un petardo è stato confuso per una candelina durante una festa di compleanno in provincia di Firenze e ha causato un'esplosione in cui sono rimasti feriti 12 ragazzini tra i 10 e i 12 anni, compresa la madre 39enne del festeggiato. A dare la notizia il quotidiano "La Nazione" secondo cui i feriti hanno riportato dai 5 ai 15 giorni di prognosi per ustioni, tagli e traumi acustici.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il petardo sarebbe stato portato alla festa da un amichetto del festeggiato. La madre del bambino glielo avrebbe sottratto e lo avrebbe poi consegnato alla madre del festeggiato per buttarlo via. La donna, invece, nella confusione lo avrebbe invece scambiato per una candelina con i coriandoli all'interno e dato al cameriere chiedendo che venisse posizionato al centro della torta.



Al momento dell'esplosione tutti i bambini si sarebbero avvicinati alla torta per fare le foto rimanendo investiti dai vetri dei bicchieri andati in frantumi.