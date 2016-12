foto Ap/Lapresse

01:35

- L'ondata di maltempo che si è abbattuta in particolare sul Grossetano ha provocato il crollo del ponte sul fiume Albegna in località Marsiliana, sulla strada provinciale 94, nel comune di Manciano, già chiusa al traffico. Lo si legge in una nota del Centro di coordinamento soccorsi, presieduto dal prefetto Marco Valentini. Al momento sono in corso accertamenti per verificare se, nel crollo, siano state coinvolte persone.